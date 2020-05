Mai est le mois de la sensibilisation de la sécurité à moto, la campagne « Regardez de plus près! Prévenez un décès! » aura lieu à Atholville

Le mois de mai marque le début de l’arrivée du beau temps et est également le mois de sensibilisation de la sécurité à moto. L’an dernier, Isabelle Landry-Sonier, native d’Atholville, qui habite maintenant dans la région du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, entamait une campagne de sensibilisation par le biais d’affiches publicitaires qui furent diffusées en bordure de routes dans la région du Grand Moncton.

Cette campagne lui tient grandement à cœur. Son plus grand souhait consiste à sensibiliser les conducteurs à être vigilants et à partager la route avec les motocyclistes, de même qu’avec les cyclistes, les piétons, etc. C’est en honneur et en mémoire de son petit frère, François Landry, également natif d’Atholville, et de sa conjointe Andrée, originaire de St-Jacques au N.-B., qu’elle tient à livrer ce message important.

C’est par un bel après-midi ensoleillé, en octobre 2013, que les deux âmes-sœurs sont décédées ensemble, lors d’un accident de moto survenu à Grande-Digue. Ils étaient alors âgés respectivement de 30 ans et de 28 ans. Prenez un moment afin de visionner l’affiche qui sera diffusée pendant tout le mois de mai sur les trois panneaux électroniques du Grand Atholville.

Nous vous invitons à regarder de plus près lorsque vous serez à bord de votre véhicule.

François Landry, le frère d’Isabelle, décédé dans un accident de moto en 2013:

Voici l’entrevue complète réalisée avec Isabelle Landry-Sonier :